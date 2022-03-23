В «Альпин» пообещали протестировать в Джидде «интересные идеи» на машине

Технический директор «Альпин» Пэт Фрай дал комментарий по поводу предстоящего Гран-при в Саудовской Аравии.

«Всегда приятно выйти из первой гонки, когда оба пилота набирают очки, и, что не менее важно, узнать больше о том, как работает машина в полноценных гоночных условиях. Надёжно работали как шасси, так и силовая установка, когда это было важно, с небольшими заминками, что вполне ожидаемо на первой гонке сезона. У нас есть прочная база, от которой можно отталкиваться, и мы продолжим обучение в эти выходные. У нас нет никаких конкретных обновлений для Саудовской Аравии, но мы проведём несколько интересных тестов на практике, что даст нам несколько идей для будущих концепций. Поскольку это трасса, требующая низкую прижимную силу, в этот уик-энд у нас будет другое заднее антикрыло, а Эстебан вернётся к боковой подножке последней спецификации после проблемы, возникшей на прошлой неделе», — приводит слова Фрая пресс-служба «Альпин».