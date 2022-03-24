Брандл: защита Ферстаппена с Леклером была менее агрессивна, чем в том году с Хэмилтоном

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен использовал менее агрессивный подход к борьбе с Шарлем Леклером на Гран-при Бахрейна по сравнению с предыдущими сражениями голландца с Льюисом Хэмилтоном.

«Было очень интересно наблюдать за тем, как эти двое сражаются. Макс забирал себе внутреннюю траекторию на входе в первый поворот, использовав слипстрим, DRS и более высокую «максималку» на стартовой прямой, а также позднее торможение.



Шарль постоянно наблюдал за этим по зеркалам, смиряясь с неизбежным и умно гарантируя, что в зоне детекции DRS он будет вторым. Это означало, что он сможет открыть DRS на пути к четвёртому повороту и вернуть себе лидерство.



Защита Ферстаппена была жёсткой, но очень справедливой, и с гораздо меньшей агрессией, чем в прошлом сезоне по отношению к Хэмилтону.



Будет интересно посмотреть, как всё это будет развиваться по ходу чемпионата», — приводит слова Брандла Racingnews365.

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