Расселл: мы знали, что будем далеко позади «Ред Булл» и «Феррари» в Бахрейне

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу скорости команд на первом Гран-при сезона-2022, который состоялся в Бахрейне.
«В конечном счете, в этом виде спорта все зависит от результатов. Неважно, самая быстрая у тебя машина или самая медленная, главное — кто в итоге окажется на верхней ступеньке подиума.
Если бы вы сказали нам, что мы вернемся из этого уик-энда с третьим и четвёртым местом, мы бы точно согласились.
Мы были не намного быстрее, чем команды в середине пелотона, и это, наверное, больше волновало нас, чем то, что происходит впереди. Мы знали, что будем далеко позади «Ред Булл» и «Феррари», но мы также были удивлены, насколько быстры «Хаас» и «Альфа Ромео».
У «Макларен» не было очков. У них был действительно трудный уик-энд здесь, но в Барселоне они выглядели сильно, так что нам предстоит много работы», — приводит слова Расселла GPFans.
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