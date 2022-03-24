Хорнер похвалил Вольфа за признание в том, что он имеет проблемы с психическим здоровьем

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что босс «Мерседеса» Тото Вольф заслуживает большой похвалы за то, что публично рассказал о своих проблемах с психическим здоровьем.

«Заслуга Тото в том, что у него хватило смелости рассказать о своих проблемах с психическим здоровьем. Это то, на что в наши дни нужно обращать гораздо больше внимания. Мы, как бизнесмены, прекрасно понимаем это и стремимся действовать на опережение.



Мне повезло, что у меня лично не было проблем, но у меня есть друзья, страдающие от проблем с психическим здоровьем, поэтому, конечно, это важная тема, и я думаю, что очень хорошо её освещать.



Я думаю, что возможность говорить об этом — это положительный момент», — приводит слова Хорнера Racingnews365.