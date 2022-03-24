Вольф назвал трёх лучших гонщиков за всю историю Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос о трёх лучших гонщиках за всю историю чемпионатов Формулы-1.

«Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон и Айртон Сенна. Каждый в свою эпоху.

Три лучших пилота сейчас? Хэмилтон, Джордж Расселл и Макс Ферстаппен. В таком порядке», — приводит слова Вольфа Bild.

Напомним, на стартовом этапе Формулы-1 сезона-2022 пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли третье и четвёртое место соответственно. Победу одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Ранее Вольф рассказал, чем отчасти были вызваны проблемы его команды с максимальной скоростью во время Гран-при Бахрейна.

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