Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Доменикали: для Ф-1 важнее повысить конкурентоспособность, а не увеличить число команд

Доменикали: для Ф-1 важнее повысить конкурентоспособность, а не увеличить число команд
Комментарии

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали считает, что обеспечение максимально возможной конкурентоспособности нынешних команд Формулы-1 более важно для зрелища, чем привлечение новых команд.

Мы получили много запросов. Сколько? Больше одного и… меньше восьми!

Есть те, кто не скрывает своих намерений, даже публично, а есть те, кто ведет очень конфиденциальные переговоры.

Лично я не считаю, что количество команд в Формуле-1 сегодня является ограничивающим фактором с точки зрения зрелищности.

Я считаю, что приоритетной задачей является работа над повышением конкурентоспособности некоторых команд, которые уже присутствуют. Я не верю, что увеличение числа участников приносит дополнительную пользу, если только это не команды высочайшего качества

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022