Доменикали: для Ф-1 важнее повысить конкурентоспособность, а не увеличить число команд

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали считает, что обеспечение максимально возможной конкурентоспособности нынешних команд Формулы-1 более важно для зрелища, чем привлечение новых команд.
Мы получили много запросов. Сколько? Больше одного и… меньше восьми!
Есть те, кто не скрывает своих намерений, даже публично, а есть те, кто ведет очень конфиденциальные переговоры.
Лично я не считаю, что количество команд в Формуле-1 сегодня является ограничивающим фактором с точки зрения зрелищности.
Я считаю, что приоритетной задачей является работа над повышением конкурентоспособности некоторых команд, которые уже присутствуют. Я не верю, что увеличение числа участников приносит дополнительную пользу, если только это не команды высочайшего качества
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