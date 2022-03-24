Лоудон: Чжоу попал в Формулу 1 не из-за денег

Бывший спортивный директор «Маруси» Грэм Лоудон высказался по поводу китайского гонщика «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.

«У всех этих гонщиков есть структуры. Они входят в состав академий, у них есть коммерческие соглашения, советники и так далее. Роль советников заключается в том, чтобы помочь проложить маршрут. Как мы все знаем, содержание гоночных команд стоит денег, а они должны откуда-то поступать. Есть набор механизмов поддержки вокруг каждого гонщика, и с этим связаны возможности и ограничения. Если вы учитесь в определённой академии, какая-то ассоциация может дать вам возможность, но может и ограничить вас.

Нет никакой магии. Механикам и инженерам нужно платить, компоненты нужно производить. Это огромное упрощение — считать, что всё зависит от денег водителя. Так не бывает. Пиастри не был конкурентом за место в «Альфа Ромео». Это отвлекающий манёвр — рассматривать это как один против одного. Реальность такова: если у гонщиков есть талант, они должны быть там. Но количество мест ограничено. Чжоу и Оскар — друзья и поддерживают друг друга. Я уверен, что люди Оскара прилагают все усилия, чтобы он поскорее получил место.

Если Чжоу будет хорошо выступать, Формула 1 будет очень популярна в Китае. Но ни у кого не должно быть сомнений – он оказался в Формуле 1 по двум причинам – потому, что быстр, и потому, что много работает, а не из-за денег», — приводит Лоудона Inews.