Источник: новый мотор «Феррари» может дать преимущество до 0,4 секунды на круге

В команде «Ред Булл» считают, что силовая установка «Феррари» значительно превосходит мотор «Хонды». По сообщениям издания F1-Insider, преимущество «Скудерии» за счёт мотора достигает 0,4 секунды на круге.

Напомним, на стартовом этапе Гран-при, который состоялся в минувшие выходные в Бахрейне, два пилота «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли первое и второе место соответственно.

Гран-при Бахрейна. Итоговая классификация



1. Шарль Леклер («Феррари») — 57 кругов.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +5.598.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.675.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +11.211.

5. Кевин Магнуссен («Хаас») +14.754.

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +16.119.

7. Эстебан Окон («Альпин») +19.423.

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +20.386.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +22.390.

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +23.064.

11. Мик Шумахер («Хаас») +32.574.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +45.873.

13. Александер Албон («Уильямс») +53.932.

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +54.975.

15. Ландо Норрис («Макларен») +56.335.

16. Николас Латифи («Уильямс») +1:01.795.

17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:03.827.

Серхио Перес («Ред Булл»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошли.



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