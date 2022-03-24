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Источник: новый мотор «Феррари» может дать преимущество до 0,4 секунды на круге

Источник: новый мотор «Феррари» может дать преимущество до 0,4 секунды на круге
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В команде «Ред Булл» считают, что силовая установка «Феррари» значительно превосходит мотор «Хонды». По сообщениям издания F1-Insider, преимущество «Скудерии» за счёт мотора достигает 0,4 секунды на круге.

Напомним, на стартовом этапе Гран-при, который состоялся в минувшие выходные в Бахрейне, два пилота «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли первое и второе место соответственно.

Гран-при Бахрейна. Итоговая классификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 57 кругов.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +5.598.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +9.675.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +11.211.
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +14.754.
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +16.119.
7. Эстебан Окон («Альпин») +19.423.
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +20.386.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +22.390.
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +23.064.
11. Мик Шумахер («Хаас») +32.574.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +45.873.
13. Александер Албон («Уильямс») +53.932.
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +54.975.
15. Ландо Норрис («Макларен») +56.335.
16. Николас Латифи («Уильямс») +1:01.795.
17. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:03.827.
Серхио Перес («Ред Булл»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошли.

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