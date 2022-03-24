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Стали известны детали нового контракта Сайнса с «Феррари»

Стали известны детали нового контракта Сайнса с «Феррари»
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Стали известны детали нового контракта испанского гонщика Карлоса Сайнса-младшего и «Феррари». Как сообщает итальянская редакция Motorsport, новое соглашение Сайнса с коллективом будет рассчитано ещё на два сезона – до конца 2024 года.

Сообщается, что стороны близки к подписанию нового соглашения. Официальное объявление о продлении контракта ожидается в апреле 2022 года.

Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Сайнс занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. На счету Карлоса в 2021 году четыре подиума — одно второе и три третьих места. В минувшие выходные он финишировал вторым на Гран-при Бахрейна, его напарник Шарль Леклер одержал победу в гонке.

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