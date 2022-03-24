Стали известны детали нового контракта Сайнса с «Феррари»
Поделиться
Стали известны детали нового контракта испанского гонщика Карлоса Сайнса-младшего и «Феррари». Как сообщает итальянская редакция Motorsport, новое соглашение Сайнса с коллективом будет рассчитано ещё на два сезона – до конца 2024 года.
Сообщается, что стороны близки к подписанию нового соглашения. Официальное объявление о продлении контракта ожидается в апреле 2022 года.
Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Сайнс занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. На счету Карлоса в 2021 году четыре подиума — одно второе и три третьих места. В минувшие выходные он финишировал вторым на Гран-при Бахрейна, его напарник Шарль Леклер одержал победу в гонке.
Комментарии
- 24 марта 2022
-
17:33
-
17:23
-
16:38
-
15:53
-
14:44
-
13:52
-
12:54
-
10:57
-
09:47
-
00:22
-
00:00
- 23 марта 2022
-
22:55
-
21:57
-
20:39
-
19:37
-
18:33
-
17:46
-
16:17
-
15:12
-
14:09
-
13:09
-
11:57
-
11:20
-
10:19
-
09:46
-
00:47
- 22 марта 2022
-
23:09
-
22:07
-
21:15
-
20:09
-
18:43
-
17:37
-
16:19
-
15:29
-
14:21
Партнерский контент