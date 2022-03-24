В «Астон Мартин» сняли краску с части болида, чтобы сделать его легче

Технический директор «Астон Мартин» Энди Грин сообщил, что команда сняла краску с части болида 2022 года, чтобы сделать машину чуть легче.



«Вес — это большая проблема. Эти автомобили слишком тяжёлые, и снизить вес для соответствия регламенту — это непростая задача. Мы прошлись по всей машине и спереди, и сзади, чтобы снять краску везде, где это было возможно. Думаю, в общей сложности это помогло нам выиграть 350 граммов», — приводит слова Энди Грина Motorsport.



Напомним, перед стартом вторых тестов в Бахрейне команды договорились увеличить минимальный вес автомобилей 2022 года на 3 кг. Таким образом, минимальный вес машин в сезоне-2022 составляет 798 кг. Перед стартом сезона эта цифра была увеличена на 43 кг, чего оказалось недостаточно.