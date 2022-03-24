Двукратный победитель «Дакара» Нани Рома сообщил, что у него диагностировали рак

Двукратный победитель ралли-марафона «Дакар» Нани Рома сообщил, что заболел раком.
«Хотел бы с вами поделиться новостями. На самом деле, неприятными. Но считаю, этим важно с вами этим поделиться. Несколько дней назад я почувствовал боль в спине. Обратился в больницу за помощью. Очень тяжело было услышать это слово – «рак». Но такова реальность. Врачи начали быстро действовать, всё проанализировали. Проблема сложная, но решение есть. Теперь несколько месяцев я буду вне гонок и соревнований, в борьбе с этим недугом. В ближайшее время я начинаю курс химиотерапии. После этого — операция.
Я также планирую продолжить работу с моей командой, тренером и докторами. Мы хотим тренироваться перед и после химиотерапии, чтобы быть в хорошей форме перед второй операцией. Такова жизнь. И она преподносит плохие сюрпризы. Хочу поблагодарить мою команду BRX, ProDrive, Monster, Samsung, всех врачей, мою семью. Я нахожусь в профессиональных руках, в больнице с новейшими технологиями в Европе для лечения рака. Я полон оптимизма и скоро к вам вернусь на трассу в пустыне», — цитирует Нани Рому телеграм-канал Cross-Country Rally.
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