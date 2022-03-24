Главный гоночный инженер «Мерседеса» рассказал о проблемах с машиной

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о проблемах команды.
«После этапа в Бахрейне мы провели встречу с пилотами, там есть много всего. «Дельфинирование» машины, плохой баланс, недостаточное сцепление с трассой на низкой скорости, недостаточно хороший прогрев шин, да и болид чуть тяжелее, чем нужно. Впереди у нас много работы. В то же время можно сказать, что есть пространство для прогресса, что несколько добавляет мотивации.
Год назад список проблем с Бахрейне был не таким огромным. Думаю, что сначала мы займёмся наиболее простыми вещами. Команда надеется, что эти проблемы можно решить в течение пары гонок. Если мы подготовим что-то полезное к этапу в Джидде, то постараемся внедрить», — рассказал Шовлин в интервью на YouTube-канале Формулы-1.
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