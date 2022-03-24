Хэмилтон рассказал, как часами работал над новой ливреей «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, как он помогал команде с подготовкой ливреи к сезону-2022.
«Я заметил, что зрителям трудно различать болиды во время Гран-при. Меня эта проблема очень беспокоит, так что я поговорил с командой. Уже после презентации я часами редактировал фото машин на своём iPad и отсылал версии ливрей Тото Вольфу и главе концерна Олле Каллениусу. Я провёл небольшое исследование, пытался найти, какой цвет будет наиболее заметным, и в итоге вернулся к жёлтому варианту. И мы использовали его в ливрее. После этого я понял, что из-за «гало» шлемы видно очень плохо, поэтому выбрал для шлема ярко-жёлтый цвет», — приводит слова Хэмилтона Autosport.
Напомним, в 2022 году «Мерседес» отказался от чёрной ливреи и вернулся к традиционным серебряным цветам.
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