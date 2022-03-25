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В «Альпин» заявили, что догнали «Мерседес» и «Хонду» по мощности моторов

В «Альпин» заявили, что догнали «Мерседес» и «Хонду» по мощности моторов
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Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси сообщил, что моторы «Рено» не уступают конкурентам из «Мерседеса» и «Хонды».

«Теперь мы успеваем за музыкой. Возможно, мы не на уровне «Феррари», но на равных с «Мерседесом» и «Хондой». Мотор стал легче, он короче, уже и у него более низкий центр тяжести. Это значит, что мы можем плотнее скомпоновать детали по центру и в задней части машины, если это требуется. Кроме того, мы повысили энергию гибридной части мотора, благодаря чему мы можем использовать её на протяжении большего периода времени.

Наша концепция в шасси — это микс идей «Ред Булл» и «Мерседеса». В прошлом году нам не хватало скорости, так что мы стремились догнать конкурентов. Сейчас же мы должны попадать в топ-10 с самого начала сезона. То, что в «Ред Булл» и «Мерседес» использовали схожие идеи, лишь убеждает нас, что мы не совершили ошибку», — приводит слова Росси GrandPX.

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