Расселл: никогда не скажу, что моя цель — стать чемпионом в этом году

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о потенциальной борьбе с Льюисом Хэмилтоном.
«Факт в том, что у нас с Льюисом хорошие отношения. В Drive to Survive могут немного исказить мои слова ради яркого заголовка, подать это так, будто я хочу отнять у Льюиса его корону или что-то подобное. Но моя позиция отличается от этого. Да, я выступаю в Формуле-1 и хочу стать чемпионом мира. Это очевидно. И, чтобы стать чемпионом мира, мне нужно победить всех, в том числе и своего напарника.
Так что да, я хочу победить. И побеждать сегодня. Но если мне дадут выбор между победой сегодня и посредственным будущим и тем, чтобы сегодня продолжить учиться и затем провести 10 успешных лет, то я выберу второе. Люди спрашивают у меня о целях на сезон. Я никогда не скажу, что моя цель — стать чемпионом. Это очевидно. Чтобы стать чемпионом мира, нужно много работать, а пока я просто пилот, за 60 гонок набравший 20 очков», — приводит слова Расселла PlanetF1.
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