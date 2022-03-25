Кевин Магнуссен: я больше не повторю эту ошибку

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мыслями о дальнейшем выступлении после удачного начала чемпионата. В первой гонке сезона Кевин занял пятое место.



«Не думаю, что в ближайшее время мы станем резко взбираться на подиум, но могу ожидать, что мы окажемся на той же позиции, что и в Бахрейне, и будем лидерами средней части пелотона. Быть может, у нас будет счастливый день, в то время как у многих других возникнут проблемы, или случится какая-то благоприятствующая нам ситуация. Это то, о чём я мечтаю.



Но всегда есть опасность, что кто-то после отличной первой гонки будет ожидать нечто подобного и в дальнейшем. К примеру, в моей первой гонке в Формуле-1 я поднялся на пьедестал, а потом был разочарован любым результатом, который отличался в худшую сторону. Я больше не повторю эту ошибку», — приводит слова Магнуссена Grandprix247.

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