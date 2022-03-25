Кевин Магнуссен: я больше не повторю эту ошибку

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мыслями о дальнейшем выступлении после удачного начала чемпионата. В первой гонке сезона Кевин занял пятое место.
«Не думаю, что в ближайшее время мы станем резко взбираться на подиум, но могу ожидать, что мы окажемся на той же позиции, что и в Бахрейне, и будем лидерами средней части пелотона. Быть может, у нас будет счастливый день, в то время как у многих других возникнут проблемы, или случится какая-то благоприятствующая нам ситуация. Это то, о чём я мечтаю.
Но всегда есть опасность, что кто-то после отличной первой гонки будет ожидать нечто подобного и в дальнейшем. К примеру, в моей первой гонке в Формуле-1 я поднялся на пьедестал, а потом был разочарован любым результатом, который отличался в худшую сторону. Я больше не повторю эту ошибку», — приводит слова Магнуссена Grandprix247.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 25 марта 2022
-
11:09
-
10:52
-
09:52
-
00:44
-
00:02
- 24 марта 2022
-
23:07
-
21:53
-
20:51
-
19:53
-
18:56
-
17:33
-
17:23
-
16:38
-
15:53
-
14:44
-
13:52
-
12:54
-
10:57
-
09:47
-
00:22
-
00:00
- 23 марта 2022
-
22:55
-
21:57
-
20:39
-
19:37
-
18:33
-
17:46
-
16:17
-
15:12
-
14:09
-
13:09
-
11:57
-
11:20
-
10:19
-
09:46