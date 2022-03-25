Карлос Сайнс: двигатель «Феррари» не превосходит другие
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс выразил мнение, что двигатель его команды не превосходит другие.
«Наш двигатель не превосходит другие, но при этом я бы подчеркнул, что это хорошая силовая установка. У «Ред Булл», к примеру, была большая максимальная скорость, чем у нас, но ведь никто не говорит о двигателе «Хонды». Они опережали нас на 5 км/ч. Поэтому я думаю, что нам также нужно начать говорить и о других, не только о «Феррари». Сейчас мы все на высоком уровне», — приводит слова Сайнса издание GrandPX.news со ссылкой на EFE.
На Гран-при Бахрейна Формулы-1 Санйс занял второе место. Его напарник по команде Шарль Леклер стал победителем этапа. Ранее Сайнс признался, что Гран-при Бахрейна стал для него самым сложным в карьере.
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