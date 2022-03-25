Себастьян Феттель пропустит второй подряд Гран-при Формулы-1
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель не сможет принять участие в Гран-при Саудовской Аравии, который состоится в эти выходные. Об этом информирует пресс-служба «Астон Мартин». Сообщается, что результат Феттеля на коронавирус вновь показал положительный результат.
Себастьяна заменит немец Нико Хюлькенберг.
В британской команде подчеркнули, что Нико хорошо показал себя в Бахрейне, и выразили уверенность, что он сделает то же самое на этапе в Джидде.
Кроме того, в «Астон Мартин» подчеркнули, что в гоночном коллективе рассчитывают на возвращение Феттеля к Гран-при Австралии, который состоится с 8 по 10 апреля.
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