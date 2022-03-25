Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 25 марта, на уличной трассе в Джидде состоятся пятничные тренировки второго этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Первая сессия свободной практики стартует в 17:00 мск, вторая начнётся в 20:00.
В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который завоевал свой первый титул в карьере. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не набрал ни одного очка и остался на 21-й позиции.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1
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