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Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 26 марта, на уличной трассе в Джидде состоится третья свободная практика второго этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2022 — Гран-при Саудовской Аравии. Начало тренировки запланировано на 17:00 по московскому времени.

В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не набрал ни одного очка и остался на 21-й позиции. В 2022 году в чемпионате мира не будет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Онлайн-трансляция третьей практики

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