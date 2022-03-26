Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 26 марта, состоится квалификация второго этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Этап принимает уличная трасса в Джидде. Начало квалификации запланировано на 20:00 по московскому времени.
В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не набрал ни одного очка и остался на 21-й позиции. В сезоне-2022 в чемпионате мира не будет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Онлайн-трансляция квалификации
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