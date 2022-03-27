Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 20:00
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Сегодня, 27 марта, на уличной трассе в Джидде состоится гонка второго этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии.
В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не набрал ни одного очка и остался на 21-й позиции. В 2022 году в чемпионате мира не будет ни одного представителя России.
Начало гонки запланировано на 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии — 2022. Онлайн-трансляция гонки
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