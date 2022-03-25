Расселл: со стороны «Мерседеса» к нам с Хэмилтоном абсолютно равное отношение

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о взаимодействии с напарником по команде Льюисом Хэмилтоном, а также поделился мыслями о проблемах «Мерседеса».



«Мы находимся в равных условиях. Не идёт речи о каких-либо командных приказах. В общем, со стороны «Мерседеса» к нам абсолютно равное отношение. Думаю, что из-за того, что мы находимся на разных этапах нашей карьеры, мы так сильно уважаем друг друга. Каждый из нас понимает, что наша борьба ведётся не друг с другом, как это может быть в некоторых других командах. Сейчас нам нужно просто двигаться в одном направлении.



Но на данный момент мы осознаём, что, даже если сделаем всё идеально, нам тем не менее не хватит скорости, чтобы бороться с «Ред Булл» и «Феррари». Мы и вправду не знаем, на что способны. Сейчас в команде прилагаются все усилия, чтобы решить возникшие проблемы. Я верю в «Мерседес», и если кто-то и может преодолеть эти проблемы, то это «Мерседес». Я в этом убеждён», — приводит слова Расселла BBC.

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