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Сайнс намерен попробовать «несколько очень интересных теорий» на ГП Саудовской Аравии

Сайнс намерен попробовать «несколько очень интересных теорий» на ГП Саудовской Аравии
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.

«Вместе с ребятами я провёл анализ, и у нас возникло несколько очень интересных теорий, которые можно будет попробовать здесь. Сейчас нам нужно собрать больше данных. Пока не знаю, был ли Бахрейн чем-то вроде разового события, и я вдруг вернулся туда, где и должен быть. Давайте пока просто подождём. Это только начало. Полагаю, что чем больше времени я проведу в машине, тем быстрее во всём разберусь и тем больше у меня будет шансов настроить болид по своему вкусу», — приводит слова Сайнса F1i.

Ранее Сайнс выразил мнение, что двигатель «Феррари» не превосходит силовые установки других команд.

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