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Леклер стал лучшим по итогам первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии, Хэмилтон — 9-й

Леклер стал лучшим по итогам первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии, Хэмилтон — 9-й
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В Джидде завершилась первая свободная практика Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена, топ-3 замкнул представитель «Альфа Ромео» Валттери Боттас.

Семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» продемонстрировал девятый результат.

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен пропустил сессию из-за проблем с гидравлической системой.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.30,772.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,116.
3. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,312.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,367.
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,545.
6. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,733.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,791.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,254.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,592.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,609.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,734.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,810.
13. Ландо Норрис («Макларен») +1,822.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,836.
15. Джордж Расселл («Мерседес») +2,067.
16. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +2,262.
17. Алекс Албон («Уильямс») +2,315.
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,757.
19. Мик Шумахер («Хаас») +3,657.
20. Кевин Магнуссен («Хаас») – нет времени.

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