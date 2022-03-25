Окрестности Джидды обстреляли ракетами прямо во время тренировки Формулы-1

Проведения Гран-при Саудовской Аравии вновь оказалось под вопросом. Во время проведения первой тренировки гонки йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» провело обстрел нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде. На некоторых фотографиях с тренировок на горизонте можно заметить столб чёрного дыма, идущего от обстрелянного нефтехранилища.

Напомним, хуситы уже провели ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде.



Ранее уже сообщалось, что руководители чемпионата мира «следят за ситуацией» в Саудовской Аравии.

Напомним, лучшее время по итогам первой тренировки показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.