Окрестности Джидды обстреляли ракетами прямо во время тренировки Формулы-1
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Проведения Гран-при Саудовской Аравии вновь оказалось под вопросом. Во время проведения первой тренировки гонки йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» провело обстрел нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде. На некоторых фотографиях с тренировок на горизонте можно заметить столб чёрного дыма, идущего от обстрелянного нефтехранилища.
Напомним, хуситы уже провели ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде.
Ранее уже сообщалось, что руководители чемпионата мира «следят за ситуацией» в Саудовской Аравии.
Напомним, лучшее время по итогам первой тренировки показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
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