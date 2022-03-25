Пилоты и руководители команд Формулы-1 проведут собрание в связи с ракетными обстрелами

Всех пилотов Формулы-1 и руководителей команд вызвали на совещание с руководством серии перед стартом второй тренировки в Саудовской Аравии. Вероятной причиной стал ракетный обстрел со стороны повстанцев нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.



Напомним, во время проведения первой тренировки гонки йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» провело ракетный обстрел Джидды.



Хуситы уже провели ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде.



Ранее уже сообщалось, что руководители чемпионата мира «следят за ситуацией» в Саудовской Аравии.



Напомним, лучшее время по итогам первой тренировки показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».