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Пилоты и руководители команд Формулы-1 проведут собрание в связи с ракетными обстрелами

Пилоты и руководители команд Формулы-1 проведут собрание в связи с ракетными обстрелами
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Всех пилотов Формулы-1 и руководителей команд вызвали на совещание с руководством серии перед стартом второй тренировки в Саудовской Аравии. Вероятной причиной стал ракетный обстрел со стороны повстанцев нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.

Напомним, во время проведения первой тренировки гонки йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» провело ракетный обстрел Джидды.

Хуситы уже провели ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде.

Ранее уже сообщалось, что руководители чемпионата мира «следят за ситуацией» в Саудовской Аравии.

Напомним, лучшее время по итогам первой тренировки показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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