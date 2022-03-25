Формула-1 начала вторую тренировку, несмотря на ракетный обстрел Джидды

Вторая тренировка Гран-при Саудовской Аравии началась с 15-минутным опозданием из-за встречи пилотов и руководителей команд с руководством Формулы-1 и Международной автомобильной федерации. Причиной встречи стал ракетный обстрел со стороны повстанцев нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.



Напомним, во время проведения первой тренировки гонки йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» провело ракетный обстрел Джидды.



Первые обстрелы окрестностей Джидды были проведены хуситами ещё на прошлой неделе.



Напомним, лучшее время по итогам первой тренировки показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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