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Леклер стал лучшим по итогам второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии, Хэмилтон — 5-й

Леклер стал лучшим по итогам второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии, Хэмилтон — 5-й
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В Джидде завершилась вторая свободная практика Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена, топ-3 замкнул представитель «Феррари» Карлос Сайнс.

Семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» продемонстрировал пятый результат.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.30,772.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,140.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,246.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,286.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,439.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,590.
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,661.
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,686.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,758.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,812.
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,870.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,889.
13. Мик Шумахер («Хаас») +1,095.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,298.
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,453.
16. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1,541.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,541.
18. Николас Латифи («Уильямс») +1,740.
19. Алекс Албон («Уильямс») +1,792.
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.270.

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