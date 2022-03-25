Леклер стал лучшим по итогам второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии, Хэмилтон — 5-й

В Джидде завершилась вторая свободная практика Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена, топ-3 замкнул представитель «Феррари» Карлос Сайнс.



Семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» продемонстрировал пятый результат.



Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая тренировка:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.30,772.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,140.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,246.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,286.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,439.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,590.

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,661.

8. Эстебан Окон («Альпин») +0,686.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,758.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,812.

11. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,870.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,889.

13. Мик Шумахер («Хаас») +1,095.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,298.

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,453.

16. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1,541.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,541.

18. Николас Латифи («Уильямс») +1,740.

19. Алекс Албон («Уильямс») +1,792.

20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.270.