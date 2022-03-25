Вольф: нас заверили, что мы находимся в самом безопасном месте Саудовской Аравии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему команды Формулы-1 поддержали решение продолжить проведение Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на то что Джидда подверглась ракетному обстрелу со стороны хуситов из Йемена, которые атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco. Соответствующее решение было объявлено руководством Формулы-1 на встрече с главами команд и гонщиками чемпионата мира.



«Это было хорошее собрание. Руководителей команд заверили, что мы под защитой и находимся в самом безопасном месте Саудовской Аравии, в каком только можно быть. Решение продолжать гонку было единогласно поддержано руководителями команд, но гонщики сейчас на своём совещании», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.