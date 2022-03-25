Леклер: ошибка не подорвёт мою уверенность

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятницы в Джидде и высказался об ошибке, из-за которой он сломал переднюю подвеску в концовке второй тренировки.



«Неудачное завершение хорошего дня. Я немного ошибся во второй тренировке, однако это не подорвёт мою уверенность. Я считал, что передние колёса проскользят вдоль стены, но в итоге задел её в четвёртом повороте. Сейчас я полностью сосредоточен на завтрашнем дне. У нас есть темп, но жаль, что мне не удалось поработать на длинной серии кругов. Однако в субботу мы должны быть в числе лидеров», — приводит слова Шарля Леклера F1i.



Напомним, Леклер в обеих тренировках показал лучший результат. Второе место в обеих сессиях было у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.