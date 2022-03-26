Хорнер объяснил, почему Гран-при Саудовской Аравии нужно продолжать
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему команды Формулы-1 поддержали решение продолжить проведение Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на то что Джидда подверглась ракетному обстрелу со стороны хуситов из Йемена, которые атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco. Соответствующее решение было объявлено руководством Формулы-1 на встрече с главами команд и гонщиками чемпионата мира.
«Я считаю, что спорт должен проявлять единство. Нельзя потворствовать актам терроризма, нельзя позволять запугивать себя. Стефано и президент ФИА разбираются, и нам дали все заверения со стороны организаторов, что нет поводов для беспокойства», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.
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