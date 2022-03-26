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Ферстаппен признал, что «Ред Булл» надо «поработать», чтобы догнать «Феррари»

Ферстаппен признал, что «Ред Булл» надо «поработать», чтобы догнать «Феррари»
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. В обеих сессиях голландец показал второй результат.

«Тренировки прошли довольно плавно, мы выполнили свою программу и попробовали много разных комплектов шин. Похоже, «Феррари» снова весьма конкурентоспособна, и нам ещё нужно немного поработать, чтобы их догнать. Есть немалое пространство для прогресса.

Ощущения от трассы почти такие же, как в прошлом году. Барьеры слегка передвинули, но в плане видимости это не оказало заметного эффекта.

Если говорить о квалификации, то нам ещё нужно изучить некоторые данные. Посмотрим, как всё сложится в субботу», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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