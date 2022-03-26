Хилл: Формула-1 играет с огнём
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл поделился мыслями о решении продолжить проведение Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на ракетный обстрел Джидды.
«Как же интересно. Беспокоиться не о чем. Гоняемся дальше. Интересно наблюдать, как они справляются с ситуацией. Формула-1 буквально играет с огнём», — написал Деймон Хилл в своих социальных сетях.
Напомним, ранее стало известно, что этап Формулы-1 в Саудовской Аравии не будет отменён, несмотря на ракетный обстрел Джидды.
Хуситы провели ракетный обстрел со стороны повстанцев нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.
Первые обстрелы окрестностей Джидды были проведены хуситами ещё на прошлой неделе.
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