Гонщики Ф-1 четыре часа обсуждали, выступать ли дальше в Джидде. Решение не объявлено

Гонщики Формулы-1 не поддержали энтузиазма руководителей своих команд насчёт продолжения выступлений на Гран-при Саудовской Аравии в Джидде после ракетных обстрелов окрестностей города в пятницу, 25 марта. Пилоты Формулы-1 обсуждали сложившуюся ситуацию более четырёх часов, время от времени к них приходили главы всех команд, а также руководство чемпионата мира в лице Стефано Доменикали и Росса Брауна.



По окончании собрания один из руководителей профсоюза пилотов Формулы-1 Джордж Расселл отправился на встречу с руководителями команд и Формулы-1. Все остальные гонщики отказались от комментариев.



Напомним, йеменские повстанцы-хуситы провели ракетный обстрел нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.



Первые обстрелы окрестностей Джидды были проведены хуситами ещё на прошлой неделе.