Гонщики Формулы-1 решили продолжить выступления на Гран-при Саудовской Аравии

Этап Формулы-1 в Саудовской Аравии будет продолжен, несмотря на ракетный обстрел Джидды. Ранее продолжение этапа уже подтверждалось организаторами, однако судьба гонки оказалась под вопросом из-за недовольства со стороны пилотов Формулы-1, которые провели многочасовое совещание. И всё-таки гонщики — после споров и получения дополнительной информации — приняли решение выступать, сообщил репортёр BBC Эндрю Бенсон.



Кроме того, фразу «мы гоняемся» произнесли руководители «Ред Булл», «Макларена» и «Альпин» Кристиан Хорнер, Зак Браун и Отмар Зафнауэр.



Напомним, хуситы провели ракетный обстрел со стороны повстанцев нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.



Первые обстрелы окрестностей Джидды были проведены хуситами ещё на прошлой неделе.



Напомним, лучшее время по итогам первой тренировки показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.