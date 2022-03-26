«Проблемы никуда не делись». Хэмилтон рассказал о задаче «Мерседеса» в Саудовской Аравии

Семикратный чемпион Формулы-1, британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление на первых двух тренировках Гран-при Саудовской Аравии. В первой свободной сессии Льюис показал девятое время, во второй — пятое. По мнению Льюиса, «Мерседесу» на втором этапе «Королевских гонок» нужно стараться набирать скорость на прямых.
«Это был хороший день, но те же проблемы, что были в прошлой гонке, никуда не делись. Однако мы работаем над ними. Здесь определённо немного сложнее в плане скоростных поворотов, а вот сцепление действительно хорошее. Сейчас нам нужно набирать скорость на прямых. Мы проанализируем все данными, чтобы должным образом подготовиться к квалификации», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
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