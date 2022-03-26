«Думаю, дело в этом». Ральф Шумахер объяснил решение не отменять этап в Саудовской Аравии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телевизионный эксперт Ральф Шумахер высказался о решении организаторов Гран-при Саудовской Аравии проводить этап, несмотря ракетный обстрел Джидды со стороны хуситов из Йемена.



«Это всего в 20 километрах отсюда. Если это действительно нападение, то я и вправду удивлён, что мы всё еще здесь делаем. Мы должны как можно скорее собрать вещи и покинуть эту страну.



Прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что я эксперт по Формуле-1, а не по страхованию, бизнесу или политике. Но мне кажется, что давление на Формулу-1 сейчас огромно. Была потрачена большая сумма денег, есть долгосрочный контракт. В настоящее время идут обсуждения относительно заверений со стороны правительства Саудовской Аравии, пообещавшего позаботиться о безопасности. Это означает, что Формула-1 не может просто дёрнуть за верёвочку. Я думаю, что дело в этом. У меня есть чёткое мнение по этому поводу, и я принял решение. Но, конечно, каждый должен решать для себя сам», — приводит слова Шумахера GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.

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