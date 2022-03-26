Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Президент ФИА сделал заявление о проведении ГП Саудовской Аравии на фоне обстрела Джидды

Президент ФИА сделал заявление о проведении ГП Саудовской Аравии на фоне обстрела Джидды
Комментарии

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем выразил уверенность, что месту проведения Гран-при Саудовской Аравии ничего не угрожает, несмотря на ракетные удары повстанцев на близлежащий заправочный комплекс Aramco.

«Вопрос в том, на что нацеливаются повстанцы? Это экономическая инфраструктура, а не эта трасса. У нас есть заверения на самом высоком уровне, что это безопасное место, и ничего не должно произойти», — приводит слова бен Сулайема Grandprix247.

Напомним, вчера, 25 марта, хуситы провели ракетный обстрел нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Гран-при Ф-1 едва не обстреляли ракетами. Но этап решили продолжать! Гран-при Ф-1 едва не обстреляли ракетами. Но этап решили продолжать!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022