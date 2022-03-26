Президент ФИА сделал заявление о проведении ГП Саудовской Аравии на фоне обстрела Джидды
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем выразил уверенность, что месту проведения Гран-при Саудовской Аравии ничего не угрожает, несмотря на ракетные удары повстанцев на близлежащий заправочный комплекс Aramco.
«Вопрос в том, на что нацеливаются повстанцы? Это экономическая инфраструктура, а не эта трасса. У нас есть заверения на самом высоком уровне, что это безопасное место, и ничего не должно произойти», — приводит слова бен Сулайема Grandprix247.
Напомним, вчера, 25 марта, хуситы провели ракетный обстрел нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.
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