Названы последствия для пилотов в случае отказа продолжать участие в ГП Саудовской Аравии

После ракетной атаки со стороны хуситов во время пятничной тренировки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 у значительного числа гонщиков возникли опасения по поводу безопасности всего спортивного мероприятия. Об этом сообщает издание BBC.

Тем не менее всех их убедили продолжать участие в этапе, заверив, что угрозы не существует. Кроме того, пилотам дали понять, что в случае отказа от дальнейшего участия в Гран-при, они могут столкнуться с определёнными последствиями: в частности, насколько легко команды и гонщики смогут покинуть страну, если гонка не состоится.

Напомним, вчера, 25 марта, хуситы провели ракетный обстрел нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».