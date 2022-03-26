Формула-1 и ФИА выпустили совместное заявление о решении не отменять ГП Саудовской Аравии

Формула-1 вместе с Международной автомобильной федерацией (ФИА) подтвердили, что Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на ракетный обстрел нефтяной инфраструктуры страны, произошедший неподалёку от трассы в Джидде, отменён не будет.
«После широко освещаемого инцидента, произошедшего в пятницу в Джидде, все заинтересованные стороны, а также правительственные органы Саудовской Аравии и службы безопасности страны, провели широкое обсуждение, по итогам которого были дали абсолютные заверения в том, что угрозы мероприятию не существует.
Все заинтересованные стороны условились поддерживать открытый диалог на протяжении всего мероприятия и в будущем», — говорится в заявлении Формулы-1.
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