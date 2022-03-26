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Появилась первая схема будущей трассы Формулы-1 в Лас-Вегасе

Появилась первая схема будущей трассы Формулы-1 в Лас-Вегасе
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С высокой долей вероятности Гран-при Формулы-1, начиная с 2023 года, будет проходить в Лас-Вегасе. Как сообщает Front Office Sports, первая гонка нового этапа состоится в День Благодарения.

Уличная трасса будет проходить мимо множества известных достопримечательностей Лас-Вегаса (либо они будут неподалёку от неё) — в частности, «Сизарс-пэлас» и фонтаны Белладжио.

Точная продолжительность трассы ещё не определена, но ожидается, что она будет примерно такой же, как и трасса Гран-при Майами.

Изображение схемы будущей трассы Формулы-1 в Лас-Вегасе можно увидеть, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Первая схема будущей трассы Формулы-1 в Лас-Вегасе.

Напомним, Гран-при Майами этого сезона «Королевских гонок» состоится с 6 по 8 мая.

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