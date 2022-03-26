Появилась первая схема будущей трассы Формулы-1 в Лас-Вегасе

С высокой долей вероятности Гран-при Формулы-1, начиная с 2023 года, будет проходить в Лас-Вегасе. Как сообщает Front Office Sports, первая гонка нового этапа состоится в День Благодарения.



Уличная трасса будет проходить мимо множества известных достопримечательностей Лас-Вегаса (либо они будут неподалёку от неё) — в частности, «Сизарс-пэлас» и фонтаны Белладжио.



Точная продолжительность трассы ещё не определена, но ожидается, что она будет примерно такой же, как и трасса Гран-при Майами.



Изображение схемы будущей трассы Формулы-1 в Лас-Вегасе можно увидеть, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Первая схема будущей трассы Формулы-1 в Лас-Вегасе.

Напомним, Гран-при Майами этого сезона «Королевских гонок» состоится с 6 по 8 мая.