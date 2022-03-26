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Ассоциация пилотов выступила с заявлением о решении не отменять ГП Саудовской Аравии

Ассоциация пилотов выступила с заявлением о решении не отменять ГП Саудовской Аравии
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Ассоциация пилотов Гран-при прокомментировала решение продолжать этап в Саудовской Аравии, несмотря на ракетный обстрел нефтяной инфраструктуры страны неподалёку от трассы в Джидде.

«Пятница была очень тяжёлым днём для гонщиков и всей Формулы-1. Быть может, тем, кто никогда не управлял болидом Ф-1 сложно представить, как трудно проводить заезды на скоростной трассе в Джидде, при этом оставаться сосредоточенным, несмотря на клубы дыма.

У нас была долгая дискуссия. Мы выразили своё мнение, а также выслушали представителей Формулы 1, и министров правительства Саудовской Аравии. Все они нас заверили, что меры безопасности были усилены до максимума. Поэтому мы решили, что выступим в квалификации, а затем и в гонке», — говорится в заявлении, текст которого в своём «твиттере» разместил один из руководителей GPDA и экс-пилот Формулы-1 Алекс Вурц.

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Источник: все пилоты Формулы-1 не хотели продолжать Гран-при Саудовской Аравии
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