Лоусон выиграл спринтерскую гонку Ф-2 в Джидде после обидной ошибки и штрафа Хаугера

Воспитанник «Ред Булл» Лиам Лоусон одержал победу в спринтерской гонке второго этапа сезона-2022 Формулы-2 в Джидде. Незадолго до финиша Лоусон опередил Джейка Хьюза, который на финишной прямой уступил и вторую позицию ещё одному участнику молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випсу.



Отметим, что после старта в гонке лидировал чемпион Формулы-3 Деннис Хаугер. После аварии Логана Сарджента и Джека Дуэна на стартовой прямой гоночная дирекция приказала пилотам проезжать по пит-лейну, но прямо перед тем, как Хаугер туда направился, дирекция изменила своё решение и закрыла пит-лейн на въезд. Хаугер не заметил запрещающей индикации и стал единственным пилотом, который поехал на пит-лейн. Таким образом норвежец откатился с первого места на 12-е, а затем ещё и получил от судей штраф в виде 10-секундного стоп-энд-гоу.



Формула-2. Спринтерская гонка



1. Лиам Лоусон — 20 кругов

2. Юри Випс +3,1

3. Джейк Хьюз +3,2

4. Фелипе Другович +4,8

5. Калан Уильямс +6,2

6. Рихард Версхор +12,1

7. Аюму Иваса +13,5

8. Ральф Бошунг +14,4

9. Джехан Дарувала +15,2

10. Марино Сато + 16,0…

15. Тео Пуршер + 20,5…

17. Деннис Хаугер +51,4

18. Маркус Армстронг — сошёл

19. Логан Сарджент — сошёл

20. Джек Дуэн — сошёл.