Лоусон выиграл спринтерскую гонку Ф-2 в Джидде после обидной ошибки и штрафа Хаугера

Воспитанник «Ред Булл» Лиам Лоусон одержал победу в спринтерской гонке второго этапа сезона-2022 Формулы-2 в Джидде. Незадолго до финиша Лоусон опередил Джейка Хьюза, который на финишной прямой уступил и вторую позицию ещё одному участнику молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випсу.
Отметим, что после старта в гонке лидировал чемпион Формулы-3 Деннис Хаугер. После аварии Логана Сарджента и Джека Дуэна на стартовой прямой гоночная дирекция приказала пилотам проезжать по пит-лейну, но прямо перед тем, как Хаугер туда направился, дирекция изменила своё решение и закрыла пит-лейн на въезд. Хаугер не заметил запрещающей индикации и стал единственным пилотом, который поехал на пит-лейн. Таким образом норвежец откатился с первого места на 12-е, а затем ещё и получил от судей штраф в виде 10-секундного стоп-энд-гоу.
Формула-2. Спринтерская гонка
1. Лиам Лоусон — 20 кругов
2. Юри Випс +3,1
3. Джейк Хьюз +3,2
4. Фелипе Другович +4,8
5. Калан Уильямс +6,2
6. Рихард Версхор +12,1
7. Аюму Иваса +13,5
8. Ральф Бошунг +14,4
9. Джехан Дарувала +15,2
10. Марино Сато + 16,0…
15. Тео Пуршер + 20,5…
17. Деннис Хаугер +51,4
18. Маркус Армстронг — сошёл
19. Логан Сарджент — сошёл
20. Джек Дуэн — сошёл.
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