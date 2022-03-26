В «Феррари» объяснили, почему ГП Саудовской Аравии нельзя отменять, несмотря на обстрел

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о решении организаторов Гран-при Саудовской Аравии не отменять этап, несмотря на ракетный обстрел Джидды со стороны хуситов из Йемена. По мнению Бинотто, покидать страну не было необходимости, так как все команды получили заверения по безопасности.



«После долгой дискуссии, которую всё-таки было важно провести, гонщики поняли, как важно будет остаться, чтобы продолжить Гран-при. На самом деле не было никаких причин покидать страну, особенно учитывая все заверения по безопасности, которые мы получили.



Давайте просто сосредоточимся на фактах. Конечно, неприятно вспоминать о произошедшем. Но ведь мы прекрасно знаем, что это случается здесь не в первый раз. И, кроме того, не стоит забывать о той причине, по которой мы находимся здесь. Наша цель — донести позитивное послание, это наш долг, наша задача. И будучи здесь, мы действительно можем это сделать. Уверен, что в будущем всё будет решено, в том числе благодаря нашим усилиям», — приводит слова Бинотто GPFans.

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