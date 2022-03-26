Команды Ф-1 заверили, что гонщики были вольны не выступать в Джидде

Боссы команд Формулы-1 сообщили, что гонщики были проинформированы, что они могут не участвовать в Гран-при Саудовской Аравии, если считают такое решение правильным.



«Мы не были в такой ситуации, но если бы оказались, то уважали бы мнение пилота и попытались бы поговорить, понять его чувства и попробовать найти компромисс. В конечном счёте нужно уважать желания других людей», — рассказал руководитель «Астон Мартин» Майк Крак.



«Всё точно так же. Мы все так работаем», — подтвердил босс «Уильямса» Йост Капито.



«Никто не уехал и никто не хотел уехать. Но хочу сказать, что перед поездкой сюда мы как команда, конечно же, пытались получить собственную информацию, чтобы убедиться в безопасности мероприятия. Если бы кто-то из пилотов решил уехать, то важно выслушать их мнение, поговорить и попробовать объяснить ситуацию и убедиться, что любое решение является правильным. Но я уверен, что, учитывая то, как идут дела, все люди в команде доверяют нам и чувствуют себя в полной безопасности», — добавил руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.



«То же самое касается и нас. Пока никто из команды не говорил о желании уехать. Было важно убедиться, что команда имеет всю информацию, которую мы получили. Это мы и сделали, и именно так мы проводим остаток уик-энда», — добавил босс «Макларена» Андреас Зайдль.