Команды Ф-1 заверили, что гонщики были вольны не выступать в Джидде

Боссы команд Формулы-1 сообщили, что гонщики были проинформированы, что они могут не участвовать в Гран-при Саудовской Аравии, если считают такое решение правильным.
«Мы не были в такой ситуации, но если бы оказались, то уважали бы мнение пилота и попытались бы поговорить, понять его чувства и попробовать найти компромисс. В конечном счёте нужно уважать желания других людей», — рассказал руководитель «Астон Мартин» Майк Крак.
«Всё точно так же. Мы все так работаем», — подтвердил босс «Уильямса» Йост Капито.
«Никто не уехал и никто не хотел уехать. Но хочу сказать, что перед поездкой сюда мы как команда, конечно же, пытались получить собственную информацию, чтобы убедиться в безопасности мероприятия. Если бы кто-то из пилотов решил уехать, то важно выслушать их мнение, поговорить и попробовать объяснить ситуацию и убедиться, что любое решение является правильным. Но я уверен, что, учитывая то, как идут дела, все люди в команде доверяют нам и чувствуют себя в полной безопасности», — добавил руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.
«То же самое касается и нас. Пока никто из команды не говорил о желании уехать. Было важно убедиться, что команда имеет всю информацию, которую мы получили. Это мы и сделали, и именно так мы проводим остаток уик-энда», — добавил босс «Макларена» Андреас Зайдль.
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