Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер — первый по итогам третьей тренировки Гран-при Саудовской Аравии, Хэмилтон — 11-й

Леклер — первый по итогам третьей тренировки Гран-при Саудовской Аравии, Хэмилтон — 11-й
Комментарии

В Джидде завершилась третья свободная практика Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, топ-3 замкнул напарник Макса Серхио Перес.

Семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» продемонстрировал 11-й результат.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Третья тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.29,735.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,033.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,098.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,274.
5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,295.
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,404.
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,413.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,527.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,561.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,680.
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,972.
12. Мик Шумахер («Хаас») +1,030.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,211.
14. Джордж Расселл («Мерседес») +1,248.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,332.
16. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,451.
17. Алекс Албон («Уильямс») +1,639.
18. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1,689.
19. Ландо Норрис («Макларен») +1,794.
20. Николас Латифи («Уильямс») – 2,257.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022