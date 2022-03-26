Леклер — первый по итогам третьей тренировки Гран-при Саудовской Аравии, Хэмилтон — 11-й

В Джидде завершилась третья свободная практика Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, топ-3 замкнул напарник Макса Серхио Перес.



Семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» продемонстрировал 11-й результат.



Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Третья тренировка:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.29,735.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,033.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,098.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,274.

5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,295.

6. Эстебан Окон («Альпин») +0,404.

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,413.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,527.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,561.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,680.

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,972.

12. Мик Шумахер («Хаас») +1,030.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,211.

14. Джордж Расселл («Мерседес») +1,248.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,332.

16. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,451.

17. Алекс Албон («Уильямс») +1,639.

18. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1,689.

19. Ландо Норрис («Макларен») +1,794.

20. Николас Латифи («Уильямс») – 2,257.