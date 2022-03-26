Хэмилтон не вышел во второй сегмент квалификации впервые с 2017 года

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон впервые с 2017 года не прошёл во второй сегмент квалификации. По итогам первого сегмента квалификации Гран-при Саудовской Аравии Хэмилтон занял лишь 16-е место, не сумев пробиться в следующую стадию заезда.



Для Хэмилтона этот вылет в первом сегменте квалификации стал первым с Гран-при Бразилии 2017 года, когда Льюис разбил машину в первой части сессии и остался последним.



По итогам первого сегмента квалификации лучшее время показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Напарник Льюиса Хэмилтона, Джордж Расселл, по итогам первого сегмента показал четвёртый результат.



«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию квалификации Гран-при Саудовской Аравии.



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