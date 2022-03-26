Пилот «Хааса» Мик Шумахер попал в серьёзную аварию в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. За четыре минуты до конца второго сегмента квалификации Мик потерял управление болидом и разбил автомобиль, ударившись о барьер правой частью болида.



Сессия была остановлена красными флагами, на месте аварии работает медицинская машина. Мик отвечал команде по радио, однако не смог сразу самостоятельно покинуть кокпит. По информации с автодрома, на момент публикации новости Мик уже покинул машину и направился в медицинский центр.



На момент аварии Шумахер был девятым и виртуально проходил в решающий сегмент квалификации.



«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию квалификации Гран-при Саудовской Аравии.



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