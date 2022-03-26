В «Хаасе» рассказали о состоянии Мика Шумахера

Команда Формулы-1 «Хаас» сообщила о состоянии немецкого гонщика Мика Шумахера, попавшего в аварию в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.



«Могу подтвердить, что Мик физически выглядит в порядке, он разговаривал со своей мамой и так далее. Скорее всего, его доставили в госпиталь для обследования в качестве меры предосторожности, но мы ждём обновлений от ФИА по этому вопросу. Так что ждите от них заявления», — приводит слова представителя команды журналист Адам Купер в своих социальных сетях.



Напомним, за четыре минуты до конца второго сегмента квалификации Мик потерял управление болидом и разбил автомобиль, ударившись о барьер правой частью болида.



Сессия была остановлена красными флагами, на месте аварии работает медицинская машина. Мик отвечал команде по радио, однако не смог сразу самостоятельно покинуть кокпит.